(Görüntülü Haber)Kayseri'de 7 bin 500 paket sigara ele geçirildi
KAYSERİ'de, polis ekipleri yaptığı yol kontrollerinde 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri il genelinde sigara kaçakçılığına yönelik...
22 Ocak 2018 Pazartesi 15:59
KAYSERİ'de, polis ekipleri yaptığı yol kontrollerinde 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri il genelinde sigara kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
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