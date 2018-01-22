(Görüntülü Haber)Kayseri'de 7 bin 500 paket sigara ele geçirildi

KAYSERİ'de, polis ekipleri yaptığı yol kontrollerinde 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri il genelinde sigara kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.