(Görüntülü Haber) Kayseri'de 300 polisle uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, KAYSERİ'de bu sabah yapılan ve 300 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda, 27 adreste arama yapıldı. Bir işadamına ait rezidansta, 19 adet saksı içinde esrar yapımında kullanılan hint keneviri, bonzai ağacı ve büyük boy bonzai tablosu bulundu. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından günün erken saatlerinde 300 polisle 27 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Ihlamur Sitesi'ndeki lüks bir rezidansta da arama yapıldı. Çilingir yardımıyla kapısı açılan rezidansta polisin yaptığı aramada, 19 adet büyük boy saksıda yetiştirilen ve çimlenmeye bırakılan toplam 64 hint keneviri, 1 bonzai ağacı, 5 çuval hint keneviri yetiştirmek için kum, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan kimyasal maddenin bulunduğu enjektör, evin oturma odasında büyük boy bonzai tablosu bulundu. Rezidansta bulunan uyuşturucu maddelerin ve düzeneğinin değerinin 500 bin TL olduğu bildirildi. Rezidansın sahibinin hakkında birçok suçtan arama kararı bulunan Halit G (40) olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkilerin yetiştirildiği saksılar, Kocasinan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden gelen ziraat mühendislerinin yaptığı inceleme sonrası polis aracına götürüldü. Öte yandan, diğer adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda bıçak ve toz esrar ele geçirildi. Operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.