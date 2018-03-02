(Görüntülü Haber) Kayseri'de 2 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'deki FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden sorgusu tamamlanan 2'si adliyeye gönderildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden, sorgusu tamamlanan M.A. ve H.K., Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Burada işlemlerin ardından 2 şüpheli adliyeye gönderildi.



Sorguları devam eden 6 kişinin öğleden sonra adliyeye gönderilmesi bekleniyor.

