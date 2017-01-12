(Görüntülü Haber) Kayseri 14 askerin şehit olduğu saldırının 26 zanlısı adliyede

Oktay ENSARİ- Zafer BARIŞ/KAYSERİ ()-KAYSERİ’de 14 askerin şehit olduğu bombalı araçla saldırı sonrası gözaltına alınan ve polisteki sorguları tamamlanan 26 şüpheli, bugün sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi. Aralarında 4 asker ve teröristin aile fertlerinin de bulunduğu 26 şüpheliden 4'ü, Cumhuriyet Savcısı tarafınrdan adli kontrol şartıyla salıverilirken, 22'si de tutuklanma isteğiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. 1'inci Komando Tugayının Talas İlçesi Zincidere Mahallesi General Vecihi Akın Kışlasından çarşı izinine çıkan askerleri taşıyan 2 otobüsten 38 AB 180 plakalı olanı, 17 Aralık saat 09.30 sıralarında, Talas Caddesi, Erciyes Üniversitesi kampusu Acil Servis girişindeki durakta saldırıya uğradı. Otobüsün solundan yaklaşan PKK’nın şehir eylemleri yapan uzantısı TAK'a bağlı terörist Van Özalp İlçesi nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Kasım Yıldırımçakar tarafından kullanılan sahte plakalı hafif ticari araç patlatıldı. Olay yerinde ve ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 14 komando şehit oldu. 56 asker yaralandı. Olay sonrası Kayseri Terörle Mücadele Şubesi (TEM) çok yönlü soruşturma başlattı. İstanbul, Adana, Kayseri ve Şanlıurfa illerinden 23 zanlı, Kayseri’ye getirilerek gözaltına alındı. Saldırının ardından bombacının kıyafetinin cebinden çıkan Komando Tugayı'nın krokisi ile bölgedeki hassas noktaları gösteren çizimlerdeki parmak izlerinden Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve İstanbul’da yapılan operasyonlarla, gözaltına alınanlar, 26 gün sonra adliyeye getirildi. Kayseri TEM şubesinin 26 günlük soruşturması sonucu İstanbul’da bir dolandırıcılık ve sahtecilik şebekesi ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana’daki PKK yapılanması da tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarıldı. Aralarında otobüsün şoförü H.H. ile 4 asker ve teröristin aile fertlerinin de bulunduğu 26 şüpheliden 4'ü, Cumhuriyet Savcısı tarafından adli kontrol şartıyla salıverilirken, 22'si de tutuklanma isteğiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Zanlılar, terör amaçlı bombalı araçla saldırı, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, örgüte yardım ve yataklıkta bulunmak, terör propogandası yapmak, terör amaçlı kasten öldürme ve yaralama, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurduğu anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, mala zarar verme, Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından bugün nöbetçi olan 2'nci Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanacak. HASTANEDE BİRİ AĞIR 3 YARALI KALDI Öte yandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Kayseri patlaması sonucu ERÜ Gevher Nesibe Hastanesinde 3 yaralı kaldığını söyledi. Güven, ''Yaralı 3 askerimizden 1'i yoğun bakımda, 2'si ise servislerde tedavi görüyor. Hastanemiz personeli, yaralı asskerlerimizin sağlıklarına kavuşmaları için ellerinden geleni yapıyor'' dedi.