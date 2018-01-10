Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde inşaat alanında yapılan kaynak sırasında yağ varilinin patlaması sonucu 1 işçi yaralandı. Nusaybin ilçesi Abdulkadirpaşa Mahallesi'ndeki inşaat alanında kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlar, yakındaki yağ dolu varilin patlamasına neden oldu. Patlamayla birlikte kaynak yapan işçi alevler içerisinde kaldı. İnşaattaki diğer çalışanların müdahale ettiği işçi, çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
(Görüntülü Haber) Kaynak sırasında varil patladı: 1 yaralı
Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde inşaat alanında yapılan kaynak sırasında yağ varilinin patlaması sonucu 1 işçi yaralandı. Nusaybin ilçesi Abdulkadirpaşa Mahallesi'ndeki inşaat alanında kaynak...
10 Ocak 2018 Çarşamba 18:03
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