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(Görüntülü Haber) Kayıp olarak aranırken otomobilde cesedi bulundu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, 3 gündür kayıp olarak aranan Ergün Elçi (53), park halindeki otomobilde ölü bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (DESKİ) işçi olarak çalışan Ergün Elçi,...

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, 3 gündür kayıp olarak aranan Ergün Elçi (53), park halindeki otomobilde ölü bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (DESKİ) işçi olarak çalışan Ergün Elçi, geçen pazar günü, akrabasına ait 20 APD 53 plakalı otomobille ortadan kayboldu. Otomobilin satışı için evden ayrılan Elçi'den haber alamayan eşi ve yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polise, 20 APD 53 plakalı otomobilin Sümer Mahallesi 2476 Sokak'ta, park halinde bulunduğu, arka koltuktaki kişinin ise hareket etmediği bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin 3 gündür kayıp olarak aranan Ergün Elçi olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının da incelemesinin ardından Elçi'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Vücudunda darp veya yara izine rastlanılmayan Ergün Elçi'nin, geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü sanılırken, kesin ölüm nedeninin otopsiyle anlaşılacağı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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