(Görüntülü Haber) Kayıp olarak aranırken elektrik direğinde ölü bulundu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () -TOKAT'ın Erbaa ilçesinde iki gün önce kaybolan 31 yaşındaki Ersin Üşenmez, enerji nakil hattı direğinde ölü bulundu. İlçede yaşayan Bayram ile İpek Üşenmez çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan serbest meslek sahibi Ersin Üşenmez, geçtiğimiz pazar günü ortadan kayboldu. Ailesinin polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu Üşenmez için arama çalışması başlatıldı. Polis ve ailenin arama çalışmaları Ersin Üşenmez'in en son Kelkit Çayı kenarına gittiğinin öğrenilmesinin ardından bu alanda yoğunlaştırıldı. Ersin Üşenmez'in arama çalışmalarına katılan yakınları, bugün saat 10.30 sıralarında Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan enerji nakil hattı direğinde bir kişinin asılı halde bulunduğunu gördü. Üşenmez'in yakınlarının ihbarıyla olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Elektrikler kesilerek cesedin aşağıya indirilmesi için çalışma başlatıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye aracınını merdiveni ile yaklaşık 25 metre yüksekliğe yetişmeyince vinç çağrıldı. İtfaiye ekipleri vince çıkarak direkte asılı halde duran cansız bedeni direğe takılan pantolon kemerini keserek indirdi. Cesedin kayıp olarak aranann Ersin Üşenmez'e ait olduğu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Üşenmez'in cesedi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bekar olan Üşenmez'in direğe çıktığı ve akıma kapılarak düşüp öldüğü sanılıyor. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.