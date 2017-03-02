(Görüntülü Haber) Kayıp küçük Uğur'un cesedi, bulundu

BALIKESİR'in Dursunbey İlçesi'nde dereye uçan otomobilde bulunan ve kazanın ardından kaybolan 4 yaşındaki Uğur Deniz'in cesedi, arama kurtarma çalışmalarının 5'inci gününde Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından bulundu. Çocuğun Balat Köprüsü'nün 1 kilometre ilerisinde taşların arasında sıkışmış olarak bulunan cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bursa'dan geçen 25 Şubat Cumartesi günü öğleden sonra hafta sonu tatilini geçirmek için memleketleri Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'ne gitmek üzere yola çıkan Deniz Ailesi'nin içinde bulunduğu 10 VR 306 plakalı otomobil, akşam saatlerinde kırsal Akyayla Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp Hondular Deresi'ne yuvarlandı. Otomobilden fırlayan 27 yaşındaki Melek Deniz, bir ağaca tutunmuş halde, yaralı olarak bulundu. Eşi Harun Deniz ve oğlu Mustafa Deniz'in ise otomobilden 100 metre ileride cesetlerine ulaşıldı. İki gündür Dursunbey Devlet Hastanesi Morgu'nda bekletilen baba- oğulun cenazeleri, geçen 27 Şubat'ta gözyaşları içinde toprağa verildi. Anne Melek Deniz'in Dursunbey Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken, kayıp olan 4 yaşındaki Uğur Deniz'i arama-kurtarma çalışmaları Hondular Deresi'nde, 5'inci günde de devam etti. Ankara'dan Dursunbey'e gelen ve dün arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), bugün Balat Köprüsü'nün 1 kilometre ilerisinde taşların arasında sıkışan minik çocuğun cesedini buldu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset, savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.