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(Görüntülü Haber) Kayıp kızlar, gecekonduda bulundu

ÇORUM’da, bir haftadan beri kayıp olan Gülsen A. (15) ve Sultan Nur D. (15), bir gecekonduda bulundu. Kızların yanındaki, biri cinsel istismardan kaydı bulunan 2 erkek gözaltına alındı. Çorum'da, bir hafta önce sabah saatlerinde evlerinden...

ÇORUM’da, bir haftadan beri kayıp olan Gülsen A. (15) ve Sultan Nur D. (15), bir gecekonduda bulundu. Kızların yanındaki, biri cinsel istismardan kaydı bulunan 2 erkek gözaltına alındı. Çorum'da, bir hafta önce sabah saatlerinde evlerinden çıkan Sultan Nur D. ile arkadaşı Gülsen A., geri dönmedi. Aileler, tüm çabalara karşın kızlarına ulaşamayınca, polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube ekiplerinden oluşan özel ekip, Sultan Nur D. ve Gülsen A.'nın Gülabibey Mahallesi'nde bir evde kaldığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, Sultan Nur D. ve Gülsen A.'yı buldu. Kızlar ailelerine teslim edilirken, yanlarında bulunan Mesut K. (28) ve Orhan K. de (19) gözaltına alındı. Mesut K.’nin cinsel istismar suçundan kaydının bulunduğu belirtildi.

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