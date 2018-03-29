Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, () İSTANBUL'da kaybolan İtalya vatandaşı Alessandro Fiori (33)'nün cesedi bulundu. Sarayburnu'nda bir kaç gün önce bulunan cesedin Alessandro Fiori'ya ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu'na götürülen cesedi oğlunu aramak için Türkiye'ye gelen baba Eligio Fiori'nun teşhis ettiği kaydedildi. Kafasında yara izi olduğu öne sürülen Fiori'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi. İtalya'da bir pazarlama şirketinde müdür olan 33 yaşındaki Alessandro Fiori, 13 Mart günü İstanbul'a gelmişti.
(Görüntülü Haber) Kayıp İtalyan'ın cesedi bulundu
Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, () İSTANBUL'da kaybolan İtalya vatandaşı Alessandro Fiori (33)'nün cesedi bulundu. Sarayburnu'nda bir kaç gün önce bulunan cesedin Alessandro Fiori'ya ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu'na...
29 Mart 2018 Perşembe 17:20
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