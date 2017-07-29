(Görüntülü Haber) Kayıp işadamı otomobilinin yanında ölü bulundu

KARABÜK'te, kaybolan işadamı Nuri Akgün, 1 gün sonra ölü bulundu. Başından tabancayla vurulan işadamının intihar ettiği üzerinde duruluyor. Cuma namazına gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınmayan Nuri A.’nın yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, Nuri Akgün'ün otomobiliyle Zonguldak yönüne gittiğini belirledi. Otomobil, gece saatlerinde Karabük Zonguldak Karayolu üzerindeki Pirinçlik Tüneli yanında bulundu. Çevreyi inceleyen ekipler Akgün'ü aracının yanında başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Nuri Akgün'ün cesedi yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri yol ve tünel girişindeki kameraları incelemeye alırken, intihar ettiği üzerinde durulan işadamının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.