Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK: 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır
TSK: 7 no'lu Gözlem Noktası...
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist ölürüldü
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist...
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumunun direktörlüğüne bir Türk getirildi
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı...

(Görüntülü Haber) Kayıp genç öldürülmüş

KAHRAMANMARAŞ'ta 2.5 aydır kayıp olarak aranan bekâr Muhammed Mustafa Bilgiç'in (30) öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin 2 gün süren çalışması sonucu gencin cesedi, ormanlık alanda çürümüş halde bulundu, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Kentte...

KAHRAMANMARAŞ'ta 2.5 aydır kayıp olarak aranan bekâr Muhammed Mustafa Bilgiç'in (30) öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin 2 gün süren çalışması sonucu gencin cesedi, ormanlık alanda çürümüş halde bulundu, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Kentte 27 Kasım'da polise başvuran Metin Bilgiç (58), bekâr olan oğlu Muhammed Mustafa Bilgiç'in 20 Kasım'da evden ayrıldığını bir daha geri dönmediğini belirterek yardım istedi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Muhammed Mustafa Bilgiç'in kaybolmadan önce, sabıkalı ve çeşitli suçlardan aranan Orhan A. (40), Duygu A. (32), Nurullah A. (40) ve Lütfü Y. (39) ile gezip Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nde alkol aldığını belirledi.

KATİL ZANLISI CEZAEVİNDE ÇIKTI

Şüphelilerden Nurullah A.'nın kısa bir süre önce başka bir suçtan cezaevine girdiği belirlenirken, diğer 3 şüpheli, polis tarafından geçen çarşamba gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında Muhammed Mustafa Bilgiç ile Narlı'da alkol aldıklarını ve daha sonra merkez Onikişubat ilçesinin Gedemen Mahallesi'ndeki ormanlık alana gittiklerini, burada Bilgiç ve Nurullah A.'nın tartışmaya başladığını belirterek, "Tartışma sırasında Nurullah A., Muhammed Mustafa Bilgiç'i bıçakladı, biz de kaçtık" ifadelerini kullandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orhan A. tutuklanırken, Lütfi Y. ile Duygu A. serbest bırakıldı.

POLİS, 2 GÜN CESET ARADI

Muhammed Mustafa Bilgiç'in öldürüldükten sonra cesedinin gömülmüş ya da saklanmış olabileceğini değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gedemen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 gün boyunca arama yaptı. Detaylı arama sonunda bugün Muhammed Mustafa Bilgiç'in dere içerisinde çürümüş cesedi bulundu. İncelemenin ardından Bilgiç'in cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314