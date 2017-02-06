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(Görüntülü Haber) Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde 18 gün önce kayıplara karışan Alzheimer hastası olduğu belirtilen 67 yaşındaki Şaban Altın, ölü olarak bulundu. Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi Üçler...

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde 18 gün önce kayıplara karışan Alzheimer hastası olduğu belirtilen 67 yaşındaki Şaban Altın, ölü olarak bulundu. Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi Üçler Sokak üzerinde oğlunun iş yeri yanındaki çay içtiği kahveden 18 gün önce ayrılan Alzheimer hastası Şaban Altın'dan bir daha haber alınamadı. Şaban Altın için polise kayıp başvurusunda bulunan ve el ilanlarıyla her yerde arayan yakınları bir sonuca ulaşamadı. İlçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Göztepe mevkiinde bir çiftçi, traktörle tarlasını sürürken, bir ceset görüp durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin kaybolan Şaban Altın'a ait olduğunu belirledi. SAVCI TRAKTÖRLE OLAY YERİNE GİTTİ Tarla yolunun kar ve yağmur yağışlarından dolayı aşırı çamur olduğundan araçların gitmemesi üzerine çevreden bir traktör çağrıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, çağrılan traktörün kasasında olay yerine giderek inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından tekrar Şaban Altın'ın cesedi traktör kasasında konularak alındı. Altın'ın cesede kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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