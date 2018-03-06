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(Görüntülü Haber) Kayınpederi ve kayınbiraderini öldürüp, eşini yaraladı; intihar etti

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde damat Aydın Bozkurt, otomobiliyle yolunu kestiği kayınpederi ve kayınbiraderine pompalı tüfekle defalarca ateş edip öldürdü, boşanma davası süren eşini ise yaraladı. Ardından çene altına dayadığı silahla...

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde damat Aydın Bozkurt, otomobiliyle yolunu kestiği kayınpederi ve kayınbiraderine pompalı tüfekle defalarca ateş edip öldürdü, boşanma davası süren eşini ise yaraladı. Ardından çene altına dayadığı silahla yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Muğla- Fethiye karayolu üzerinde, Zeytin Alanı Mahallesi yakınında meydana geldi. Damat Aydın Bozkurt kullandığı 48 P 3262 otomobille, içinde kayınpederi Ahmet Sivrikaya ve eşi Zeynep Bozkurt'un bulunduğu, kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya'nın kullandığı 10 PS 383 plakalı otomobilin önünü kesti. Görgü tanıklarının ifadesine göre araçtan pompalı tüfekle inen Bozkurt, ilk olarak ön cama ateş açtı. Ardından kapıyı açan Bozkurt, araçtakilere ateş etti. Ahmet Sivrikaya ve Abdullah Sivrikaya olay yerinde öldü. Zeynep Bozkurt ise ağır yaralandı. Ardından elindeki silahı kendi çenesinin altına dayanan Bozkurt, tetiği çekerek yaşamına son verdi.

Olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yola gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Sivrikaya, Abdullah Sivrikaya ve Aydın Bozkurt'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı kurtulan Zeynep Bozkurt ise ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Bozkurt ile Aydın Bozkurt'un boşanma davalarının sürdüğü belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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