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(Görüntülü Haber) Kayınbiraderini bıçakladı, kayınvalidesini darp etti

HABER- KAMERA Mithat ABAKANMANAVGAT, ()Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailevi nedenlerle çıkan tartışma sonucu İ.Y., kayınvalidesi Ayşe Çat'ı (64) darp ederken, kayınbiraderi Çapan Çat'ı (45) 5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Manavgat'ın...

HABER- KAMERA Mithat ABAKANMANAVGAT, ()Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailevi nedenlerle çıkan tartışma sonucu İ.Y., kayınvalidesi Ayşe Çat'ı (64) darp ederken, kayınbiraderi Çapan Çat'ı (45) 5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde dün gece aralarında husumet bulunan kayınvalidesi Ayşe Çat'ın evine giden İ.Y., evde bulunan kayınbiraderi ve kayınvalidesiyle tartışmaya başladı. Ailevi nedenlerle olduğu belirtilen tartışma sokakta da devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y. yanında getirdiği bıçakla Çapan Çat'ı 5 ayrı yerinden bıçakladı, Ayşe Çat'ı da darp ettikten sonra kaçtı. Sağlık durumu ciddi olan Çapan Çat komşuları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken, darp edilen Ayşe Çat'ın vücudunda da kırıklar olduğu belirtildi. Polis olay yerinden kaçan İ.Y.'yi ağabeyinin evinde gözaltına aldı.

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