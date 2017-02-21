(Görüntülü Haber) Kaybolan zihinsel engelli, ölü bulundu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da kayıp olarak aranan 74 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Aydın, Sofular Vadisi'nde kayalıkların kenarında ölü bulundu. Gülağaç İlçesi'ne bağlı Sofular Köyü'nde oturan Mustafa Aydın, geçen pazar günü sabah saatlerinde gezmek için evden ayrıldı. Aydın'ın akşam eve dönmemesi üzerine ailesi çevrede arama yaptı. Ancak izine rastlanmadı. Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri de bölgede yaptığı arama çalışmalarına rağmen Aydın bulunamadı. Arama çalışmaları sürdüğü sırada dün akşam saatlerinde Sofular Vadisi'nde arkadaşlarıyla gezen Hikmet Çavuş, kayalıkların kenarında bir kişinin haraketsiz halde yattığını fark etti. Bunun üzerine jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma yaptığı incelemede ölen kişinin, kayıp olarak aranan Mustafa Aydın olduğunu belirledi. Aydın'ın cesedi otopsi için Gülağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan Aydın'ın, ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Mustafa Aydın'ın cesedini fark eden Hikmet Çavuş, "Ben buralara devamlı gelirim. Arkadaşla bugün buraları geziyorduk. Kayaları seyrederken arkadaş burada birinin yattığını söyledi. Baktık ki gerçekten biri yatıyor. 112 ve Jandarma ekiplerini aradık haber verdik" dedi. Soruşturma sürüyor.