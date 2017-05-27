(Görüntülü Haber) Kaybolan alzheimer hastası kadının cesedi, derede bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA () - ANTALYA'da, kaybolan alzheimer hastası 64 yaşındaki Mediha Çakır'ın cesedi Acısu Deresi'nde bulundu.



Aksu İlçesi Özlü Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası 4 çocuk annesi Mediha Çakır'dan sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, cami hoparlöründen anons yaptırdı. Buna rağmen sonuç alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Polis ve mahalle sakinlerinin arama çalışması sonucu Mediha Çakır'ın terlikleri evinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki Acısu Deresi'nin yanında bulundu. Arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırılırken, saat 14.00 sıralarında derede yapılan aramada Çakır'ın cesedine ulaşıldı. Cesedi gören kadının yakınları fenalık geçirdi. Deniz polisinin yaptığı çalışma sonucu dereden çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



Yakınları, Mediha Çakır'ın hastalığı nedeniyle kendisini ailesine yük olarak gördüğünü ve sürekli intihar edeceğini söylediğini öne sürdü.



Diğer yandan Mediha Çakır'ın ağabeyi Adem Göbüş'ün de yaklaşık 15 yıl önce traktörüyle dereye düştüğü ve boğularak hayatını kaybettiği kaydedildi.