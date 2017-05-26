(Görüntülü Haber) Kayalıklardan düşen kadın öldü

BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde 24 yaşındaki Emine Çakmak, deniz kıyısında kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Emine Çakmak'ın intihar edip etmediği araştırılıyor. 4 yıl önce eşinden boşanan, 5 yaşında çocuğu bulunan Emine Çakmak, sabah kimseye bir şey söylemeden evden çıktı. Onur Çakmak, evde ablasını bulamayınca telefonunu aradı. Telefonu açan kişi, Boztepe Mahallesi Fener Altı mevkisindeki kayalıklarda olduğunu, telefonu da kayalıklarda bulduğunu, ancak çevrede ablasının olmadığını söyledi. Telefondaki kişinin tarif ettiği kayalıklara arkadaşlarıyla giden Onur, yaklaşık 100 metre aşağıda ablasını kanlar içinde buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emine Çakmak'ın öldüğü belirlendi. Polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemeden sonra Emine Çakmak'ın cesedi, itfaiye ekipleri tarafından sedyeye konulup halat yardımıyla yukarıya çekilerek çıkarılıp Amasra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emine Çakmak'ın intihar edip etmediği araştırılıyor.