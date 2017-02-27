(Görüntülü Haber) Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,() - KARABÜK'ün Salmanlar Köyü'nde yamaçtaki kayalıklarda mahsur kalan keçiler, 4 gün sonra AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Köyde hayvancılıkla uğraşan Sebahattin Yorulmaz'ın geçen Cuma günü sürüden ayrılan 16 keçisi, yamaçtaki kayalıklarda mahsur kaldı. Sebahattin Yorulmaz ile oğlu Sezai Yorulmaz'ın kurtarmaya çalıştığı keçilerden 2'si yamaçtan düştü. Keçilerden biri telef olurken, ayağı kırılan diğer hayvan ise kesildi. Yardım talebi üzerine AFAD ekipleri keçileri kurtarmak için dün öğle saatlerinde çalışma başlattı. AFAD ekibi halatlarla ulaştığı keçilerden birini kurtardı. Dün havanın kararmasıyla ara verilen kurtarma çalışmalarına bugün devam edildi. Birbirine eklenen metal ve ahşap iki merdive yardımıyla kayalıklara çıkan ekipler, 6 keçiyi halat yardımıyla aşağıya indirdi. Diğer 7 keçi ise yamacın yukarısına doğur gitmeleri sağlanarak kurtarıldı. Kurtarılan keçilerden gebe olan 2'si doğum yaptı. Yavru keçiler mandıraya götürüldü. Kurtarma çalışmalarının sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. Sezai Yorulmaz, "Hamile keçilerim iyi ki kayalıklarda doğum yapmadı. Yapmış olsalardı yavrular şimdi hayatta değildi. Küçükken sevimliler ama büyüyünce böyle kayalıklarda uğraştırıyorlar. Bu da işin cilvesi, tadı tuzu. Özellikle AFAD ekibine çok teşekkür ederim. Çok güzel bir mücadele gösterdiler. Hayatları pahasına çalıştılar. Onlar olmasaydı keçilerim kayalıklardan tek tek atlayarak telef olurdu" dedi.