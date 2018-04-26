MALATYA'nın Doğanşehir İlçesi'nde dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanarak yaralanan kişi, helikopterle kurtarıldı. Olay, dün öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi dağlık bölgede dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlandı. Sarp ve kayalık bölgveye karadan ulaşmanın uzun zaman alacağı göz önünde bulundurularak, olay yerine Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopter sevk edildi. Askerler tarafından yaralı kurtarılan kişi, helikoptere taşındı. Hastaneye ulaştırılan ve tedavisine başlanan yaralının kurtarılma anı helikopter kamerası tarafından görüntülendi.
(Görüntülü Haber) Kayalıklara sürüklenen yaralı, TSK'ya ait helikopterle kurtarıldı
MALATYA'nın Doğanşehir İlçesi'nde dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanarak yaralanan kişi, helikopterle kurtarıldı. Olay, dün öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi dağlık bölgede...
26 Nisan 2018 Perşembe 23:27
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