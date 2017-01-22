(Görüntülü Haber) Kavşakta ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde, Akyazı İlçesi Kuzuluk Termal Kaplıca sapağında meydana geldi. Vedat Yümsel yönetimindeki 34 SB 523 plakalı otomobil, Mücahit Nehir yönetimindeki 54 H 0848 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra takla attı. Kazada, her iki araçta bulunan Vedat Yümsel, Murat Yümsel, Mücahit Nehir, Naim Bahadır ve Alpay Avcı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.