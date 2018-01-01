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(Görüntülü Haber) Kavşakta 2 otomobil çarpıştı 3 yaralı

Bülent DİKTEPE KARABÜK,()KARABÜK'te, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde 100'üncü Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. 34 yaşındaki Bekir Sıtkı Gülhan idaresindeki 35...

Bülent DİKTEPE KARABÜK,()KARABÜK'te, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde 100'üncü Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. 34 yaşındaki Bekir Sıtkı Gülhan idaresindeki 35 KH 505 plakalı otomobil ile 24 yaşındaki Mücahit Köylü idaresindeki 37 BM 631 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan otomobilin sürücüsü Mücahit Köylü ile diğer otomobilin sürücüsü Bekir Sıtkı Gülhan ve 28 yaşındaki Mine Gülhan yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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