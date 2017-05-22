(Görüntülü Haber) Kavşakta, 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Ergene İlçesi’nde kırmızı ışık ihlali nedeniyle çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza, Ergene İlçesi'ne bağlı Velimeşe Mahallesi Işıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy'den Çorlu İlçesi'ne giden Tayfun Yılmaz yönetimindeki 59 SD 940 plakalı resmi otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçince, kavşaktan dönüş yapan Hüseyin Türkel yönetimindeki 59 PY 608 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler Türkel ile Yılmaz yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.