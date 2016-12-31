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(Görüntülü Haber) Kavga şüphelilerinin aracından el bombaları ve tabancalar çıktı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Oto Galericiler Sitesi'nde esnaf ile iki kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tarafları ayırıp kavgayı sonlandıran polis, iki kişinin otomobilinde 2 el bombası ve 2 tabanca ele geçirdi,...

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Oto Galericiler Sitesi'nde esnaf ile iki kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tarafları ayırıp kavgayı sonlandıran polis, iki kişinin otomobilinde 2 el bombası ve 2 tabanca ele geçirdi, şüphelileri gözaltına aldı. Olay, öğleden sonra Karaca Ahmet Mahallesi'nde bulunan Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. M.A.A. ile İ.K. isimli kişiler, sitede bulunan Ahmet F.'ye ait galeriye 06 PB 176 plakalı otomobille geldi. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polisler tarafları ayırdı. Ekipler, iki şüphelinin geldiği otomobilde yaptıkları arama 2 el bombası ve 2 tabanca ele geçirdi. El bombaları ile tabancalara el koyan polisler, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Parmak izi alınan otomobil ise detaylı incelenme için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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