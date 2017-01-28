(Görüntülü Haber) Kastamonu'da seyir halindeyken alev alan TIR yandı
KASTAMONU'nun Tosya İlçesi'nde seyir halindeyken motor bölümü alev alan TIR yandı. İstanbul'dan Amasya'ya beyaz eşya götüren A.K. yönetimindeki 05 FP 262 plakalı TIR'ın motor bölümü, Tosya yakınlarında hareket halindeyken alevl aldı....
28 Ocak 2017 Cumartesi 23:49
KASTAMONU'nun Tosya İlçesi'nde seyir halindeyken motor bölümü alev alan TIR yandı. İstanbul'dan Amasya'ya beyaz eşya götüren A.K. yönetimindeki 05 FP 262 plakalı TIR'ın motor bölümü, Tosya yakınlarında hareket halindeyken alevl aldı. A.K., aracı sağa çekip, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Çekici bölümünü tamamen saran alevler söndürülürken, yangında TIR'da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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