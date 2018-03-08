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(Görüntülü Haber) Kastamonu'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı

KASTAMONU'nun Küre ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16'sı öğrenci toplam 18 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Küre ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Kayadibi köyünden aldığı...

KASTAMONU'nun Küre ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16'sı öğrenci toplam 18 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Küre ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Kayadibi köyünden aldığı öğrencilerle ilçe merkezine gelen Ahmet Uçar (51) yönetimindeki 37 EP 949 plakalı öğrenci servis minibüsü karşı yönden gelen Mete Tunoğlu'nun (41) kullandığı 78 SF 518 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü ile birlikte, servis minibüsünde bulunan 16 öğrenci yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Küre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücüler Ahmet Uçar ve Mete Tunoğlu ile birlikte 3 öğrenci Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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