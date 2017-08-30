(Görüntülü Haber) Kastamonu'da midibüs devrildi: 19 yaralı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),() - KURBAN Bayramı tatili için İstanbul'dan Kastamonu'nun Hanönü İlçesi'ne gidenlerin içinde bulunduğu midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Taşköprü-Hanönü yolunun Hamzaoğlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Hurşit Ekinci yönetimindeki 34 ZN 7918 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Midibüste bulunan 11 yaşındaki Hüseyin Efe, 12 yaşındaki Kaan, 15 yaşındaki Eren, 34 yaşındaki Fatma, aynı yaştaki Reyhan, 47 yaşındaki Beyhan, 37 yaşındaki İsmail Ekinci, 2 yaşındaki Yağız Efe Aşıkcı, 41 yaşındaki Nuray Altunkaya, 45 yaşındaki Yaşar Göktaş, aynı yaştaki Mustafa Serçe, 30 yaşındaki Döndü Yılmaz Serçe, 5 yaşındaki Tuğba Tanem Aşıkcı, 34 yaşındaki Nedim Çatal, 64 yaşındaki Şükrü Şahin, aynı yaştaki Birgül Şenol, Sena Sultan Serçe, 41 yaşındaki Selami Akça ve 17 yaşındaki Gamze Altunkaya yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bazıları daha sonra Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Midibüste bulunanların İstanbul'dan bayram tatili için Hanönü İlçesi'ndeki yakınlarının yanına gittikleri öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan midibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.