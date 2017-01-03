(Görüntülü Haber) Kastamonu'da iş yeri soyguncuları güvenlik kamerasında

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () KASTAMONU'da, levye ile kapılarını açarak girdikleri 2 iş yerinde hırsızlık yaparak kaçan 3 kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği belirsiz 3 kişi, sabaha karşı 04.30 sıralarında Hepkebirler Mahallesi İplikçiler Çarşısı'nda Hüsnü Sancaktar'a ait giysi mağazasına kapıyı levye ile açarak girip mont, şapka ve atkı çalarak kaçtı. Şüpheliler, yan tarafta bulunan eletrikli güneş ısı sistemleri tamirci dükkanına da kapıyı levye ile zorlayarak girdi. İçeriye girerken güvenlik kamerasına yansıyan 3 kişi, kasada bulunan bir miktar paraya alarak kaçtı. Çevrede 3 iş yerinin daha kapısını zorladıkları belirlenen şüpheliler, daha sonra izlerini kaybettirdi. Polis ekipleri iş yerlerinde parmak izi araması yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Eşkalleri belirlenen şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.