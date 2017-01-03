Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

(Görüntülü Haber) Kastamonu'da iş yeri soyguncuları güvenlik kamerasında

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () KASTAMONU'da, levye ile kapılarını açarak girdikleri 2 iş yerinde hırsızlık yaparak kaçan 3 kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği belirsiz 3 kişi, sabaha karşı 04.30 sıralarında Hepkebirler Mahallesi...

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () KASTAMONU'da, levye ile kapılarını açarak girdikleri 2 iş yerinde hırsızlık yaparak kaçan 3 kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği belirsiz 3 kişi, sabaha karşı 04.30 sıralarında Hepkebirler Mahallesi İplikçiler Çarşısı'nda Hüsnü Sancaktar'a ait giysi mağazasına kapıyı levye ile açarak girip mont, şapka ve atkı çalarak kaçtı. Şüpheliler, yan tarafta bulunan eletrikli güneş ısı sistemleri tamirci dükkanına da kapıyı levye ile zorlayarak girdi. İçeriye girerken güvenlik kamerasına yansıyan 3 kişi, kasada bulunan bir miktar paraya alarak kaçtı. Çevrede 3 iş yerinin daha kapısını zorladıkları belirlenen şüpheliler, daha sonra izlerini kaybettirdi. Polis ekipleri iş yerlerinde parmak izi araması yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Eşkalleri belirlenen şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55