Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () KASTAMONU'da, kontrolden çıkan minibüsün yol kenarında park halindeki otomobile çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Candaroğulları Mahallesi, Daday Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilin yanından geçen bir kişi şans eseri yara almadan kurtuldu. Minibüs ile çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil yanda park halindeki diğer araçlara çarptı. 5 araç ve 1 motosikletin hasar gördüğü kazada ölen ve yaralanan olmadı. Minibüs sürücüsü araçla kaza yerinden ayrıldı.
(Görüntülü Haber) Kastamonu'da hasarlı kaza güvenlik kamerasında
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () KASTAMONU'da, kontrolden çıkan minibüsün yol kenarında park halindeki otomobile çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Candaroğulları Mahallesi, Daday Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün...
15 Mayıs 2017 Pazartesi 16:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.