(Görüntülü Haber) Kastamonu'da hasarlı kaza güvenlik kamerasında

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () KASTAMONU'da, kontrolden çıkan minibüsün yol kenarında park halindeki otomobile çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Candaroğulları Mahallesi, Daday Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilin yanından geçen bir kişi şans eseri yara almadan kurtuldu. Minibüs ile çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil yanda park halindeki diğer araçlara çarptı. 5 araç ve 1 motosikletin hasar gördüğü kazada ölen ve yaralanan olmadı. Minibüs sürücüsü araçla kaza yerinden ayrıldı.