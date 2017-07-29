(Görüntülü Haber) Kasksız motokurye kazada öldü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir restoranda çalışan 32 yaşındaki Ersin Ünlü, yemek siparişi teslimatından dönerken kaskız bindiği motosikletin kontrolünü yitirip otomobille çarpıştı. Kafatası parçalanan Ünlü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde sabaha karşı 03.30'da meydana geldi. Kent merkezinde bir restoranda çalışan Ersin Ünlü, Akdeniz Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'ndan bir öğrencinin verdiği yemek siparişini 07 MIY 98 plakalı motosikleti ile teslim ettikten sonra kasksız bir şekilde yola çıktı. Üniversite Caddesi üzerinden Uncalı Kapalı Pazar Yeri istikametine seyreden Ünlü, aynı yönde seyreden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 BYY 63 plakalı otomobille virajı dönerken iddiaya göre kontrolünü yitirip çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Ünlü, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpıp tekrar otomobilin önüne düştü. Ön tampona kafasını çarpan Ersin Ünlü'nün kafatası parçalandı. Ünlü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Otomobilin içerisinde 4 kişi bulunduğundan sürücüyü tespit edemeyen polis ekipleri, parmak izi çalışması için olay yeri inceleme ekibinden yardım istedi. KÖTÜ HABERİ KARDEŞİ VERDİ Polisin çalışması sürerken kaza yerine Ersin Ünlü'nün kardeşi Erdi Ünlü geldi. Koşarak ağabeyinin yerde yatan cansız bedenine sarılan Erdi'nin feryatları yürekleri dağladı. Güçlükle cesedin yanından uzaklaştırılan Erdi, telefonla aradığı babasına, “Baba ağabeyim kaza yapmış, ağabeyimi kaybettik yetişin" diyerek kötü haberi verdi. Telefonda uzun süre gözyaşı döken Erdi'yi sakinleştirmek kolay olmadı. Polisin çalışmasını tamamlamasının ardından motosiklet ve otomobil çekiciyle otoparka çektirildi. Ersin Ünlü'nün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken otomobil içerisindeki 4 kişi gözaltına alınarak polis merkezine gönderildi. Ersin Ünlü'nün kask kullanmaya çok dikkat ettiği, motosiklet sürücülerine her zaman kask takmalarını tavsiye ettiği öğrenildi.