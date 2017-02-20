Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok...
Diyarbakır'da 80 kilo PETN patlayıcı yakalandı: C4'ten daha etkili
Yatak bazalarına yerleştirilen bombalar ele...
Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile...

(Görüntülü Haber) Kasiyeri ağlatan silahlı soyguncular yakalandı

Fatih KARAÇALI/ ADANA,() - ADANA'da girdikleri marketin yazar kasasını 30 saniyede gasp edip, kasiyerlik yapan Tuğba C.'yi de silahla tehdit ederek ağlatan soyguncular olduğu iddiasıyla Hüseyin Özfidan, Umut Ege Tekbaş ile Ahmet Göktaş yakalandı....

Fatih KARAÇALI/ ADANA,() - ADANA'da girdikleri marketin yazar kasasını 30 saniyede gasp edip, kasiyerlik yapan Tuğba C.'yi de silahla tehdit ederek ağlatan soyguncular olduğu iddiasıyla Hüseyin Özfidan, Umut Ege Tekbaş ile Ahmet Göktaş yakalandı. 15 Ocak'ta merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir markete plakası kapatılmış otomobil ile gelen 4 soyguncudan biri kapıda beklerken, diğer 3'ü iş yerine girdi. Kasiyerler Oğuzhan A. ile Tuğba C.'yi etkisiz hale getiren soyguncular, yazar kasaya yönelerek açmak istedi. Kasayı açmayı başaramayan silahlı soyguncular, kasiyer Tuğba C. ile Oğuzhan A.'yı tehdit ederek açmasını istedi. Genç kadın üzerine doğrultulan tabancayı görünce şoka girip ağlamaya başladı. Kasayı açmayı başaramayan soyguncular, içinde 325 lira bulunan yazar kasayı alıp dışarıda bekleyen otomobile binerek kaçtı. Kasiyer Tuğba C. soygun sonrası gözyaşı döküp, uzun süre kendine gelemedi. Tabanca ve pompalı tüfekle gerçekleştirilen soygun marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Soyguncuların olay yerinden kaçarken bindikleri otomobilin gidebileceği bölgelerdeki işyerlerine ait kameraların kayıtlarını toplayan polis, şüpheli olarak Hüseyin Özfidan, Umut Ege Tekbaş ile Ahmet Göktaş'ı yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'nde 10 güne yakın süren sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen şüphelilerden Ahmet Göktaş, gazetecilere tepki göstererek, "Ne çekiyorsunuz, çekmeyin" diyerek tepki gösterdi. Polis, soygun şüphelisi olarak adını belirlediği 1 kişiyi daha arıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.