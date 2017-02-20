(Görüntülü Haber) Kasiyeri ağlatan silahlı soyguncular yakalandı

Fatih KARAÇALI/ ADANA,() - ADANA'da girdikleri marketin yazar kasasını 30 saniyede gasp edip, kasiyerlik yapan Tuğba C.'yi de silahla tehdit ederek ağlatan soyguncular olduğu iddiasıyla Hüseyin Özfidan, Umut Ege Tekbaş ile Ahmet Göktaş yakalandı. 15 Ocak'ta merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir markete plakası kapatılmış otomobil ile gelen 4 soyguncudan biri kapıda beklerken, diğer 3'ü iş yerine girdi. Kasiyerler Oğuzhan A. ile Tuğba C.'yi etkisiz hale getiren soyguncular, yazar kasaya yönelerek açmak istedi. Kasayı açmayı başaramayan silahlı soyguncular, kasiyer Tuğba C. ile Oğuzhan A.'yı tehdit ederek açmasını istedi. Genç kadın üzerine doğrultulan tabancayı görünce şoka girip ağlamaya başladı. Kasayı açmayı başaramayan soyguncular, içinde 325 lira bulunan yazar kasayı alıp dışarıda bekleyen otomobile binerek kaçtı. Kasiyer Tuğba C. soygun sonrası gözyaşı döküp, uzun süre kendine gelemedi. Tabanca ve pompalı tüfekle gerçekleştirilen soygun marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Soyguncuların olay yerinden kaçarken bindikleri otomobilin gidebileceği bölgelerdeki işyerlerine ait kameraların kayıtlarını toplayan polis, şüpheli olarak Hüseyin Özfidan, Umut Ege Tekbaş ile Ahmet Göktaş'ı yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'nde 10 güne yakın süren sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen şüphelilerden Ahmet Göktaş, gazetecilere tepki göstererek, "Ne çekiyorsunuz, çekmeyin" diyerek tepki gösterdi. Polis, soygun şüphelisi olarak adını belirlediği 1 kişiyi daha arıyor.