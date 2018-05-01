Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu öldü
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu...
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...

(Görüntülü Haber) Kasaptan et hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, yüzlerini maske ile gizleyen 5 kişinin kasaptan et çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, gece geç saatlerde Tahtani Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Ceylan'a ait kasap dükkanının vitrin camının...

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, yüzlerini maske ile gizleyen 5 kişinin kasaptan et çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, gece geç saatlerde Tahtani Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Ceylan'a ait kasap dükkanının vitrin camının kırıldığını fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde kasap dükkanının vitrin camının kilit taşıyla kırıldığı belirlendi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinde de kasabın önüne araçla gelen yüzleri maske ile gizlenmiş 5 kişinin kilit taşı ile vitrin camını kırarak, bir gövde eti çaldıkları ve ardından yeniden iş yerine yöneldikleri sırada mahalle sakinlerinin olayı fark ettiğini anlayarak kaçtıkları görüldü. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Osman Ceylan ise hırsızların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314