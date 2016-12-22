(Görüntülü Haber) Kartopu oynarken çukura düşen çocuğu itfaiye kurtardı

GAZİANTEP,() - GAZİANTEP'te, kar topu oynarken 10 metre derinliğindeki çukura düşen 12 yaşındaki Abdullah Akkuş, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Dünden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği Gaziantep'te, ortaokul öğrencisi Abdullah Akkuş, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte oturdukları Aydınbaba Mahallesi 9'uncu sokakta kar topu oynamaya başladı. Ancak, küçük Abdullah bir süre sonra kardan ayağının kaymasıyla sokakta 10 metre derinliğindeki çukura düştü. Düştüğü çukurda mahsur kalan çocuğun, çığlıklarını duyanlar kurtarmayı başaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sokağa giden ekipler de küçük çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, beline bağladığı halat yardımıyla çukura inerek korku dolu gözlerle kurtarılmayı bekleyen küçük çocuğu önce sakinleştirdi. Ardından kucağına alarak dışarı taşıdı. Düşmenin etkisiyle hafif yaralanan çocuğa sağlık ekipleri müdahale etti. Küçük çocuğun yakınları ile mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.