GAZİANTEP,() - GAZİANTEP'te, kar topu oynarken 10 metre derinliğindeki çukura düşen 12 yaşındaki Abdullah Akkuş, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Dünden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği Gaziantep'te, ortaokul öğrencisi Abdullah Akkuş, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte oturdukları Aydınbaba Mahallesi 9'uncu sokakta kar topu oynamaya başladı. Ancak, küçük Abdullah bir süre sonra kardan ayağının kaymasıyla sokakta 10 metre derinliğindeki çukura düştü. Düştüğü çukurda mahsur kalan çocuğun, çığlıklarını duyanlar kurtarmayı başaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sokağa giden ekipler de küçük çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, beline bağladığı halat yardımıyla çukura inerek korku dolu gözlerle kurtarılmayı bekleyen küçük çocuğu önce sakinleştirdi. Ardından kucağına alarak dışarı taşıdı. Düşmenin etkisiyle hafif yaralanan çocuğa sağlık ekipleri müdahale etti. Küçük çocuğun yakınları ile mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
(Görüntülü Haber) Kartopu oynarken çukura düşen çocuğu itfaiye kurtardı
GAZİANTEP,() - GAZİANTEP'te, kar topu oynarken 10 metre derinliğindeki çukura düşen 12 yaşındaki Abdullah Akkuş, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Dünden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği Gaziantep'te,...
22 Aralık 2016 Perşembe 13:54
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.