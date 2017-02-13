(Görüntülü Haber) Kartal metro istasyonunda olay (3)

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, () TEKERLEKLİ sandalye kullanan engelli bir kişi kendini raylara bıraktı. Görgü tanıklarına göre intihar amaçlı kendini raylara bırakan kişi yaralı olarak hastaneye götürüldü. Olay nedeniyle seferler...

13 Şubat 2017 Pazartesi 16:56