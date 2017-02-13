Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, () TEKERLEKLİ sandalye kullanan engelli bir kişi kendini raylara bıraktı. Görgü tanıklarına göre intihar amaçlı kendini raylara bırakan kişi yaralı olarak hastaneye götürüldü. Olay nedeniyle seferler aksadı. Karşılıklı seferler tek hattan yapılabiliyor.
(Görüntülü Haber) Kartal metro istasyonunda olay (3)
Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, () TEKERLEKLİ sandalye kullanan engelli bir kişi kendini raylara bıraktı. Görgü tanıklarına göre intihar amaçlı kendini raylara bırakan kişi yaralı olarak hastaneye götürüldü. Olay nedeniyle seferler...
13 Şubat 2017 Pazartesi 16:56
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.