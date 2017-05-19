(Görüntülü Haber) Kartal'daki feci kaza güvenlik kamerasında: 6 yaralı

Araçların birinde bulunan boya yola, araçlara ve yaralılara bulaştı. Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Kartal Sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Kaza saat 08.00 saatlerinde Kartal Kordon boyu mahallesi sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İlhan Çalıkoğlu'nun kullandığı otomobille, ters yöne girdiği belirtilen İhsan Elbaşoğlu'nun kullandığı araç çarpıştı. Kazada her iki araçtaki toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters yöne girdiği belirtilen araçta bulunan boya yola, araçlara ve yaralılara sıçradı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.