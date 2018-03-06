(Görüntülü Haber) Kartal'da istinat duvarı çöktü (1)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () Kartal'da bir sitenin istinat duvarı çöktü. Kartal Yakacık bulunan bir sitenin istinat duvarı saat 17.00 sıralarında çöktü. Daha önce çökmeye karşı önlem alındığı belirtilirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.
Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () Kartal'da bir sitenin istinat duvarı çöktü. Kartal Yakacık bulunan bir sitenin istinat duvarı saat 17.00 sıralarında çöktü. Daha önce çökmeye karşı önlem alındığı belirtilirken olayda ölen yada yaralanan...
06 Mart 2018 Salı 17:34
Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () Kartal'da bir sitenin istinat duvarı çöktü. Kartal Yakacık bulunan bir sitenin istinat duvarı saat 17.00 sıralarında çöktü. Daha önce çökmeye karşı önlem alındığı belirtilirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.
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