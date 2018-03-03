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(Görüntülü Haber) Kars’ta iki aile çatıştı: 1 ölü, 6 yaralı

KARS,()-KARS’ta aralarında husumet bulunan iki aile bireyleri arasında kent merkezinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 6 kişi de yaralandı. Olay, saat 12.30 sıralarından Atatürk Caddesi üzerinde...

KARS,()-KARS’ta aralarında husumet bulunan iki aile bireyleri arasında kent merkezinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 6 kişi de yaralandı. Olay, saat 12.30 sıralarından Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aileleri arasında cadde ortasında silahlı kavga çıktı. Silah sesleri üzerine olay yerinde sağlık ekipleri ile çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi. Çatışma sonrası vücuduna aldığı kurşunlarla ağır yaralanan H.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 5 yaralı ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, E.A. ise yaralı şekilde olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerini şerit çekerek meraklı kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba harcadı. Polis, kentin giriş ve çıkışlarında zanlıların kaçma ihtimali üzerine önlemler alınırken, Harakani Devlet Hastanesi’nde de geniş güvenlik önlemleri oluşturuldu. Yurt dışına kaçma ihtimali olan olayın şüphelilerinin yakalanması için gümrük kapılarında bilgi verildi. Polis olayın şüphelilerini ele geçirmek için çalışmalarını üst seviyeye çıkardı. Olay yerindeki çok sayıda boş kovan ise çatışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

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