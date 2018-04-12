Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

(Görüntülü Haber) Karşıyaka çarşısında bomba ihbarı alarmı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, polisin aldığı bomba ihbarı üzerine her gün binlerce insana ev sahipliği yapan çarşı boşaltıldı. Uzman ekiplerin, eğitimli köpeklerle yaptığı çalışma sonrasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İzmir...

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, polisin aldığı bomba ihbarı üzerine her gün binlerce insana ev sahipliği yapan çarşı boşaltıldı. Uzman ekiplerin, eğitimli köpeklerle yaptığı çalışma sonrasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İzmir Emniyeti'ne gelen bomba ihbarı sonrasında, her gün binlerce insanın uğradığı Karşıyaka Çarşısı'na Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinden ekipler sevk edildi. Ekipler, çarşının, Karşıyaka Vapur İskelesi tarafından girişinden başlayarak geniş bir alana alana güvenlik şeridi çekti. Çevrede bulunan esnaf ve müşteriler de bulundukları yerden uzaklaştırıldı. Bomba uzmanı ekipler, eğitimli köpeklerle beraber bölgeyi didik didik aradı. Çalışmalar sonrasında herhangi bir patlayıcıya rastlanmazken, çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Bölgedeki bir pastanede çalışan Onur Ergüngeç, çok kısa sürede çarşının boşaltıldığını belirterek, "Polisimiz çok iyi çalışıyor, titizlikle bir çalışma yürüttüler burada. Bir panik yaşandı tabii ki ama çok şükür herhangi olumsuz bir durum olmadı" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314