KARS, () KARS'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün akşam saatlerinde Ali Gaffar Okan Bulvarında meydana geldi. O. E. yönetimindeki 36 FE 333 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmakta olan C. Ş. idaresindeki 06 ET 9791 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada, sürücüler O. E. ile C.Ş. 'in yanı sıra araçlarda bulunan Ö. U. ve F. K. de yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla, yaralılar Devlet Hastanesine, sürücülerden C.Ş. ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
(Görüntülü Haber) Kars'ta trafik kazası: 4 yaralı
KARS, () KARS'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün akşam saatlerinde Ali Gaffar Okan Bulvarında meydana geldi. O. E. yönetimindeki 36 FE 333 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmakta olan C. Ş. idaresindeki...
21 Ocak 2017 Cumartesi 20:28
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