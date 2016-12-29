(Görüntülü Haber) 'Karnım aç' diye geldi, bağış kutusunu çaldı
KONYA'da karnının aç olduğunu belirtip yardım istemek için geldiği işyerinde bağış kutusunu çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, 24 Aralık günü saat 10.20 sıralarında merkez Selçuklu...
29 Aralık 2016 Perşembe 09:43
KONYA'da karnının aç olduğunu belirtip yardım istemek için geldiği işyerinde bağış kutusunu çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, 24 Aralık günü saat 10.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yapıcı İş Merkezi'nde bulunan bir bilgisayarcıda meydana geldi. İddiaya göre karnının aç olduğunu belirtip yardım istemek için işyerine gelen kişi, çalışanların meşgul olduğu sırada masanın üstünde bulunan bağış kutusunu alıp cebine koydu. Şüpheli kişi işyerinden ayrıldıktan sonra bağış kutusunun olmadığı fark edildi. Saniyeler içinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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