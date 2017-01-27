GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'e Van'dan kargoyla gönderilen pakette 2.5 kilo metamfetamin isimli sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada Van'dan kargoyla Gaziantep'e metamfetamin isimli uyuşturucu gönderileceği istihbaratını edindi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, araştırmasında uyuşturucunun Van'dan M.K. adına gönderildiğini belirledi. Kargo firmasına giden polislerin açtığı pakette 2.5 kilo metamfetamin bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis, kargoyu almaya gelen M.B. ve İ.Ç. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Görüntülü Haber) Kargoyla uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'e Van'dan kargoyla gönderilen pakette 2.5 kilo metamfetamin isimli sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince...
27 Ocak 2017 Cuma 13:20
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