(Görüntülü Haber) Kargodaki araç mili içinden uyuşturucu çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() Bağcılar'dan bir kargo firmasıyla Avustralya'ya gönderilecek araç mili içinden 1 kilo 935 gram afyon sakızı ele geçirildi. İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bulunan bir kargo firmasından yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 17 Şubat Cuma günü Bağcılar'da ki kargo firmasına operasyon düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramalarda Avustralya'ya gönderilmek üzere kargolanan kutudaki araç mili incelemeye alındı. Ekipler araç milini keserek içerisine gizlenmiş 1 kilo 935 gram afyon sakızını ele geçirdi. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyu yolladığı belirlenen 47 yaşındaki C.K.'yı 28 Şubat Salı günü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri önceki gün tamamlanan C.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ekiplerinin kargo ile yollanan araç milini keserek uyuşturucu maddeyi bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.