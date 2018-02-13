SULAR ISINDI Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında, dün gece başlayan hareketlilik sürüyor. Bölgeye, saat 14.30'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 hücumbot ile 2 sahil güvenlik botu daha geldi. Türk deniz araçlarının sayısı 11'e, Yunan sahil güvenlik botlarının sayısı da 8'e yükseldi. Yunanistan'ın Leros Adası'ndan saat 14.45'te, 2 zodyak botla gelen silahlı Yunan askerler ise dikkat çekti. Kardak kayalıklarından 1 mil uzaktan hızla geçen Yunan komandoların bulunduğu bot, İstanköy Adası'na doğru gitti. Türk Sahil Güvenlik botları da Kardak'a doğru yöneldi. Türk ve Yunan botlarının zaman zaman birbirine 80- 100 metre uzaklıkta seyrettiği görülürken, diğer botların kayalıklara 1- 2 mil uzaklıkta sabit durduğu gözlendi. Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), )
(Görüntülü Haber) Kardak kayalıklarında gergin anlar (2)
SULAR ISINDI Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında, dün gece başlayan hareketlilik sürüyor. Bölgeye, saat 14.30'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 hücumbot ile 2 sahil güvenlik botu daha geldi. Türk deniz araçlarının...
13 Şubat 2018 Salı 17:18
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