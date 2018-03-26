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(Görüntülü Haber) Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, oğlu komada

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ () - KAYSERİ'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 63 yaşındaki Semra Sarıcan hayatını kaybederken, oğlu 22 yaşındaki Murat Can Sarıcan ise hastaneye kaldırıldı. Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi...

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ () - KAYSERİ'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 63 yaşındaki Semra Sarıcan hayatını kaybederken, oğlu 22 yaşındaki Murat Can Sarıcan ise hastaneye kaldırıldı.

Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Fesleğen Sokakta bulunan iki katlı evin üst katında oturan Semra Sarıcan ve oğlu Murat Can Sarıcan'a ulaşamayan akrabaları eve giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini farketti. Yakınları durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Semra Sarıcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Murat Can Sarıcan ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Semra Karacan'ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.  

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