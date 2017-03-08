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(Görüntülü Haber) Karayolu üzerinde ölü bulundu

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde 69 yaşındaki Zilabeddin Akgül, karayolu üzerinde ölü olarak bulundu. Başından darbe izi bulunan Akgül'e bir aracın çarpma ihtimali üzerinde duruluyor. Ergene'nin...

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde 69 yaşındaki Zilabeddin Akgül, karayolu üzerinde ölü olarak bulundu. Başından darbe izi bulunan Akgül'e bir aracın çarpma ihtimali üzerinde duruluyor. Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde karayolu üzerinde bir kişinin kanlar içinde yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri yerde yatan ve ölen kişinin Zilabeddin Akgül olduğunu belirledi. Jandarma ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölen Zilabeddin Akgül'ün cesedi, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp, soruşturma başlattı. Akgül'ün bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

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