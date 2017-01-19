(Görüntülü Haber) Karamanlı’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Mesut MADAN/KARAMANLI (Burdur), () – BURDUR’un Karamanlı İlçesi’nde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Karamanlı İlçesi Pazar Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde meydana geldi. 57 yaşındaki Abdurrahman Şener, oğlu 27 yaşındaki İbrahim ve birlikte çalıştığı 40 yaşındaki Ramazan Altay ile 38 yaşındaki Halil Özyurt’un evine gitti. Evde taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma Halil Özyurt’un evinin altındaki buğday satış yerinin önünde de devam etti. Olay sırasında Özyurt’un işyerinde çalışan Halit Ö., yanındaki tabancayla tartışanların üzerine doğru ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Abdurrahman Şener, İbrahim Şener, Ramazan Altay ve Halil Özyurt yaralandı. Yaralılardan İbrahim Şener, ambulansla kaldırıldığı Tefenni Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ise Burdur Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Halit Ö., polis merkezine götürüldü. FOTOĞRAFLI