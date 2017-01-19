Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi
Milletvekili kendisini kürsüye kelepçeledi
Türkiye'nin en büyük sorunu terör, FETÖ hala tehdit...
'HDP kürtleri temsil etmiyor'
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...

(Görüntülü Haber) Karamanlı’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Mesut MADAN/KARAMANLI (Burdur), () – BURDUR’un Karamanlı İlçesi’nde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Karamanlı İlçesi Pazar Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde...

Mesut MADAN/KARAMANLI (Burdur), () – BURDUR’un Karamanlı İlçesi’nde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Karamanlı İlçesi Pazar Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde meydana geldi. 57 yaşındaki Abdurrahman Şener, oğlu 27 yaşındaki İbrahim ve birlikte çalıştığı 40 yaşındaki Ramazan Altay ile 38 yaşındaki Halil Özyurt’un evine gitti. Evde taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma Halil Özyurt’un evinin altındaki buğday satış yerinin önünde de devam etti. Olay sırasında Özyurt’un işyerinde çalışan Halit Ö., yanındaki tabancayla tartışanların üzerine doğru ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Abdurrahman Şener, İbrahim Şener, Ramazan Altay ve Halil Özyurt yaralandı. Yaralılardan İbrahim Şener, ambulansla kaldırıldığı Tefenni Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ise Burdur Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Halit Ö., polis merkezine götürüldü. FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55