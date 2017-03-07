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(Görüntülü Haber) Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

KARAMAN'da aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. 24 yaşındaki Ahmet Başpınar ile arkadaşı 20 yaşındaki Hüseyin Doğan, cadde...

KARAMAN'da aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. 24 yaşındaki Ahmet Başpınar ile arkadaşı 20 yaşındaki Hüseyin Doğan, cadde üzerinde yürüdükleri sırada daha önceden aralarında husumet bulunan 19 yaşındaki Mehmet B. ve 22 yaşındaki Mert K. ile karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet B. yanında taşıdığı tüfekle Başpınar ve Doğan'a ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan Başpınar ve Doğan olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçan şüpheliler suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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