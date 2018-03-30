(Görüntülü Haber) Karaman'da FETÖ operasyonunda 12 kadın serbest
KARAMAN'da Fetullahçı Törer Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı...
30 Mart 2018 Cuma 15:51
KARAMAN'da Fetullahçı Törer Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 18 kadın hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine geçen 21 Mart günü Karaman merkezli, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Konya, Hatay, Ankara, Antalya, Burdur, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan baskında 12 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlar, yapılan sorgulamanın ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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