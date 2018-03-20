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(Görüntülü Haber)  Karaman'da borç- alacak kavgası: 5 yaralı

     Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da, iki grup arasında, borç- alacak yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı.   Olay, saat 08.30 sıralarında, Organize...

 

 

 Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da, iki grup arasında, borç- alacak yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı.  

Olay, saat 08.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Recep S. (27) ile ağabeyleri Mustafa Serdar S. (30) ve İsmail S. (32), iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle Selim Ç. (41) ve oğlu Ahmet Ali Ç. (23) ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Vücutlarının çeşitli yerlerine darbe alan 5 kişi, yaralandı. Yaralılar için çevredekiler, olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

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