2 ÇOCUK TABURCU OLDU Karaman'da okulda buldukları cıvayla temas eden ve zehirlenme şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen 8 öğrenciden 2'si taburcu edildi. 6 öğrencinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi. Cıvanın getirildiği iki ev, Adana'dan gelen AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) müdahale ekibi tarafından karantinaya alındı. Özel kıyafetlerini giyen ekipler, evde cıvaya temas eden eşyaları poşetler içerisine koyarak kamyonetlere yükledi. Eşyaların kent merkezi dışında bir depoya götürülüp orada imha edileceği belirtildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de imha edilecek eşyaların maddi karşılığının ailelere ödeneceğini açıkladı.
(Görüntülü Haber) Karaman'da 8 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi (3)
2 ÇOCUK TABURCU OLDU Karaman'da okulda buldukları cıvayla temas eden ve zehirlenme şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen 8 öğrenciden 2'si taburcu edildi. 6 öğrencinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi. Cıvanın getirildiği...
25 Nisan 2018 Çarşamba 15:23
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